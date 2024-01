Terni, cenano e vanno via senza pagare. I titolari: «Risolviamo senza denuncia»

Hanno mangiato, hanno bevuto e con la scusa della sigaretta se ne sono andati senza pagare. Ma, con tanto di immagini della videosorveglianza a corredo, i titolari del ristorante giapponese Shizen di Terni, hanno deciso di denunciarli, al momento solo sui social.

L’appello dei titolari del ristorante

«Avviso importante: ricerca urgente – hanno scritto sulla pagina Facebook del ristorante – dei clienti al tavolo 40 di secondo turno di sabato sera del 13 gennaio 2024. Sabato sera abbiamo riscontrato un caso di mancato pagamento da parte dei clienti al tavolo 40 del secondo turno, arrivati circa alle 21.15. Questi due clienti si sono alzati verso le 23.20 fingendo di andare a fumare e hanno lasciato il nostro ristorante senza pagare il conto di 73,30 euro. Sollecitiamo con forza questi clienti a tornare al ristorante per pagare il conto entro i prossimi tre giorni, entro il 16 gennaio 2024. In assenza di pagamento, saremo costretti ad adottare misure legali, compreso l’utilizzo delle registrazioni video a supporto di una denuncia alle autorità. Pregiamo i clienti coinvolti di contattarci immediatamente per una risoluzione amichevole del problema. La fiducia e la responsabilità sono fondamentali nella nostra comunità. Grazie per la vostra comprensione e supporto. Telefono 0744.460597, whatsapp 339.3511398».