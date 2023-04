Terni, parco Valserra: 600 euro l’anno per la concessione. Parte l’iter per la gara

di S.F.

Centro servizi parco della Valserra a Poggio Lavarino, si cambia. Chi gestisce la maxi area attualmente – contratto del 29 marzo 2013 per la concessione in uso e gestione – a dicembre ha fatto sapere al Comune di rinunciare dal 1° giugno 2023 e allora a palazzo Pierfelici si mette mano alla procedura.

La maxi area: oltre 20 mila metri quadrati

L’attuale titolare della concessione aveva in mano la possibilità di andare avanti per 18 anni. Tuttavia ha deciso di fermarsi da giugno. Succede dunque che la direzione attività finanziarie ha avviato l’iter per concederlo ad un altro soggetto per una durata novennale a 600 euro l’anno più Iva: in ballo c’è un parcheggio da 60 posti da 600 metri quadrati, un’area attrezzata per la sosta di sei camper da 208 mq, un campo di calcio a otto da 55×35 metri e relativi spogliatoi, un edificio ad uso bar/bagni per 45 mq, un magazzino/deposito per ulteriori 66 mq, una pedana movimentata per spettacoli/attività all’aperto da 215 mq e, a chiudere il cerchio, 20.159 mq di parco pubblico e percorsi.

Le numerose condizioni

In primis non si potrà cambiare la destinazione d’uso. Poi obbligo di eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti; pagamento delle utenze, nessuna modifica senza autorizzazione del Comune, niente sub concessioni a terzi, la garanzia di apertura delle strutture almeno nel periodo che va dal 1° giugno al 31 agosto e del parco dal 1° aprile al 30 settembre. In più il mantenimento in perfetto stato di conservazione. La domanda è: c’è il rischio che rimanga chiuso quest’estate viste le tempistiche strette? Vedremo. Tutto in mano al responsabile del procedimento, l’architetto Angelo Baroni.