Terni, certificazioni Cambridge: primato in Italia per il ‘Tacito’

Il liceo classico ‘Tacito’ di Terni è già da diversi anni centro Cambridge International, abilitato dalla Cambridge Assessment International Education ad inserire nei normali corsi di studio, insegnamenti che seguano i programmi della prestigiosa istituzione educativa di livello mondiale. Tutto ciò ha permesso già a molti studenti di ottenere, negli anni scorsi, certificazioni per le materie English as a second language, Maths e Biology.

La consegna delle certificazioni

Quest’anno è stata la volta degli alunni della 2E Cambridge e 3D Giuridico-Internazionale. «Nonostante le grandi difficoltà di questi due ultimi anni scolastici – riporta una nota del ‘Tacito’ -, l’impegno di tutta l’istituzione scolastica ha fatto in modo che gli alunni non perdessero questa grande opportunità. Studenti e docenti si sono impegnati con costanza e determinazione per arrivare al traguardo finale». Nei giorni scorsi la dirigente scolastica Roberta Bambini ha consegnato i Cambridge Certificate agli alunni della classe 2E Cambridge (seguiti dalla professoressa Marina Schiaroli, docente di inglese, preparati dalla professoressa Alessandra Proietti, docente di matematica, e dall’esperta professoressa Alice Cozzucoli) ed agli alunni della classe 3D Giuridico-Internazionale (seguiti dalla professoressa Laura Crovari, docente di inglese, e preparati dall’esperta in materie giuridiche Lyza Millard).

Primi in Italia

«Particolare motivo di soddisfazione – spiega il ‘Tacito’ – è il raggiungimento del traguardo per gli studenti della 3D del Giuridico-Internazionale che hanno ottenuto la certificazione Law As level. Dopo i 4 anni di preparazione, gli alunni sono i primi ad ottenere questo riconoscimento al liceo classico e saranno di esempio a tutti gli studenti della stessa sezione che si stanno impegnando per sostenere l’esame già nella sessione di giugno 2021 e nei prossimi anni. Il particolare orgoglio e la soddisfazione nascono dal fatto che il liceo classico di Terni è l’unico in Italia ad offrire l’opportunità di studiare la materia ed ottenere la relativa certificazione Law As level, di livello superiore rispetto anche all’IGCSE, a testimonianza della vocazione del liceo ad educare gli alunni ad una consapevole coscienza civica su temi di cittadinanza europea ed internazionale, oltre che italiana».

L’augurio

Le attestazioni rilasciate dalla Cambridge Assessment International Education vengono condivise con le università di tutto il mondo attraverso il servizio UCAS (Universities and College Admissions Service), ed è riconosciuta dalla maggior parte di esse come criterio di ammissione ai relativi corsi. La dirigente scolastica ha quindi augurato a tutti gli studenti che hanno ottenuto le Certificazioni Cambridge IGCSE e As level, ed in particolare alle studentesse e agli studenti che sono in procinto di sostenere gli esami e concludere quindi il loro percorso liceale, «un futuro ‘internazionale’, forti del patrimonio di conoscenze e competenze acquisito in questi anni di studio che li ha formati come cittadini consapevoli della loro eredità culturale classica, scientifica, e che li ha resi aperti ad un più ampio panorama europeo ed internazionale».