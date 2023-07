Terni: check-up ortottici gratuiti per i più piccoli

Attività per prevenire e valutare eventuali problemi della vista. Torna l’iniziativa a Terni dell’Unione italiana ciechi ed ipovedenti rivolta a bimbi dai 3 agli 11 anni: il progetto è finanziato e promosso dalla Iapb e attuato dalla Uici locale. Le visite si svolgeranno il 18 luglio a Marmore, presso l’ex scuola elementare, e il 25 luglio in città nella sede dell’Uici in via B. Faustini 22, dalle 9 alle 13. Per prenotare è possibile telefonare al 379 1380908 oppure allo 0744 402119. Saranno svolte in collaborazione con le pro loco di Marmore e Piediluco.

