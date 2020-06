Terni, chi evita la fila e chi raccoglie e getta: ecco la discarica

Un degrado che ha una spiegazione precisa. È quello rappresentato da una vera e propria discarica di materiali di ogni tipo che si è formata, certo non da sola, nei pressi della rotatoria di viale dello Stadio, a due passi dal cantiere del PalaTerni del foro Boario. La situazione, segnalata dal gruppo civico ‘Mi Rifiuto’, è costituita da una montagna di rifiuti, che sta crescendo giorno dopo giorno, e che non rappresenta certamente un bello spettacolo. All’origine ci sarebbe il fatto che numerosi utenti del vicino centro comunale di raccolta, di strada San Martino, mentre si trovano in fila per conferire i materiali, vengono avvicinati da giovani stranieri il cui interesse sembra sia quello di ricavare parti utili – per lo più in ferro – dai rifiuti diretti allo smaltimento. Così alcuni cittadini, per evitare la fila e ‘sbrigare la pratica’, consegnano ciò che hanno da gettare a questi ‘abusivi’ che, dopo aver smontato le parti da cui possono evidentemente ricavare qualcosa, si liberano di ciò che è inutile. Andando a costituire la discarica in questione, ben visibile a chiunque transiti da quelle parti. Lunedì mattina sono anche intervenuti i carabinieri e, fra i ragazzi stranieri che albergano lì, è stato fuggi-fuggi.

