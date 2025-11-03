Terni perde un medico, un amministratore ma soprattutto un uomo a cui in tanti hanno voluto bene: Giuseppe Donzelli, medico chirurgo, se n’è andato lunedì all’età di 84 anni.

Nel tempo, il dottor Donzelli – per tanti semplicemente ‘Pino’ – ha ricoperto numerosi incarichi nell’ambito della Usl e dell’azienda ospedaliera di Terni. Dal ruolo di primario chirurgo a Narni, dal 1999 al 2008, a quello di capo dipartimento chirurgia della ex Usl4 dal 2006 al 2008. E poi presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Terni, quasi per un decennio, dal 2015 al 2024.

Ma Pino Donzelli è stato anche e soprattutto uno dei simboli di un ospedale, il ‘Santa Maria’ di Terni, in una stagione in cui le eccellenze – fra cui la sua, indiscutibile – erano ‘di casa’. Dal 1968 al 1976 come assistente chirurgo di ruolo presso la divisione chirurgica, e poi dal 1976 al 1999 come responsabile della struttura di chirurgia vascolare dell’ospedale di ternano. Anche lì, ‘mestiere’ e umanità sono stati la cifra di un uomo dai grandi valori.

E non è un caso che sia stato impegnato anche in politica – il suo partito era stato il Partito Socialista Italiano – e amministratore pubblico, come vice sindaco e assessore al Comune di Terni. Una politica ‘vecchia scuola’, fatta di ‘visione’, personalità e anche personaggi che hanno lasciato un segno. Capaci di spendersi per la collettività nonostante – come nel suo caso – impegni personali e professionali di primo livello.

Un dolore, quello per la scomparsa di Giuseppe Donzelli, condiviso dal ‘suo’ Ordine che attraverso l’attuale presidente, Alessandro Camilli, esprime «profondo cordoglio. Il dottor Donzelli – è il messaggio dei medici di Terni – è stato una figura di grande rilievo nel panorama medico e istituzionale ternano. Chirurgo stimato e apprezzato da colleghi e pazienti, ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità, distinguendosi sempre per competenza, dedizione e umanità. È stato vice sindaco della città di Terni. Dal 2015 al 2024, ha guidato con impegno e passione l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Terni, contribuendo in modo determinante alla crescita e al rafforzamento della comunità professionale. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per l’intera città e per il mondo medico. L’Ordine si unisce al dolore della famiglia, ricordando con profonda gratitudine il suo esempio di servizio, competenza e integrità».

I funerali di Giuseppe Donzelli si terranno mercoledì 4 novembre alle ore 14.30 nella cattedrale di Terni. Ai suoi cari giungano la vicinanza e le condoglianze anche dell’editore e della redazione di umbriaOn.it.