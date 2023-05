Terni: ci ha lasciati l’imprenditore Ulrico Dragoni

Profondo cordoglio a Terni per la scomparsa di Ulrico ‘Chicco’ Dragoni, 75 anni, noto imprenditore con interessi in molteplici attività filantropiche e sociali. Titolare e amministratore dell’azienda di famiglia – l’Ottica Dragoni – ha saputo affermarsi nel settore, ampliando significativamente la rete commerciale con diversi punti vendita in Umbria e in Emilia Romagna. Quello professionale è solo uno degli ambiti in cui Ulrico Dragoni si è impegnato in prima persona. Dall’arte alla comunicazione, fino alle attività di carattere sociale ed economico, ha saputo farsi apprezzare ottenendo anche prestigiosi riconoscimenti come quelli di Cavaliere Emerito e Commendatore della Repubblica. Anche all’interno della Fondazione Carit – di cui era il vice presidente al fianco dell’amico Luigi Carlini – ha ricoperto negli anni (era socio dal 2003) ruoli di rilievo, caratterizzandone le attività anche sul piano filantropico, culturale e della comunicazione. Ai familiari di Ulrico Dragoni giungano le condoglianze della redazione e dell’editore di umbriaOn.

Cordoglio

Così il consigliere regionale del Pd, Fabio Paparelli: «Chicco Dragoni ha rappresentato fulgidamente quella generazione di imprenditori brillanti e illuminati che hanno sempre avuto a cuore la città di Terni. Ci mancherà la sua dinamicità, la sua intelligenza e la sua ironia».