Manifestazione tricolore in arrivo a Terni. Da giovedì 10 a sabato 12 luglio andranno in scena i campionati italiani di nuoto Fisdir con organizzazione in mano alla Virtus Buonconvento.

Sono 280 gli atleti – di 55 società – attesi alle piscine dello stadio per la manifestazione. Le gare avranno inizio alle 9 del mattino, poi le finali nel pomeriggio con start dalle 16.30. «Il campionato inoltre – specifica la società – rappresenterà l’ultimo banco di prova in vista dei prossimi campionati del ,ondo Virtus in programma dal 19 al 30 agosto a Bangkok (Thailandia). Dove in occasione dell’importante evento mondiale il referente tecnico nazionale, il ternano Marco Peciarolo, ha selezionato 14 tra i migliori atleti del panorama nazionale che avranno la possibilità, unitamente ai propri tecnici societari di dimostrare il proprio stato di forma».