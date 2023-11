Terni, cibo e celiachia: prodotti con onere a carico del Ssn, nuovo via libera dalla Usl

di S.F.

Una novità di interesse pubblico per le persone affette da celiachia (è riconosciuta come malattia sociale dalla legge 123 del luglio 2005) a Terni. E non solo. La Usl Umbria 2, sulla base della normativa nazionale, ha autorizzato un’altra attività commerciale ad erogare i prodotti senza glutine – sono inclusi nel registro nazionale, la base è il decreto ministeriale dell’8 giugno 2021 – con onere a carico del servizio sanitario nazionale: martedì il dirigente Fausto Bartolini e la dottoressa Nicoletta Ambrogi hanno firmato l’atto che dà il semaforo verde alla Shopsi srl di San Vendemiano (Treviso), vale a dire la titolare di Naturasì in viale Battisti 161. A richiederla è stata il legale rappresentante della società, Rosella Danzi. L’autorizzazione «potrà essere revocata in caso di inadempimento degli obblighi assunti dalla ditta stessa o perdita dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività di vendita del settore alimentare». Sarà poi l’attività a far scattare prossimamente l’avvio effettivo su questo fronte.