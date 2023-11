Terni, ciclabile Pentima-stazione: «Fermare il cantiere»

La ciclabile tra il complesso di Pentima e la stazione ferroviaria di Terni torna a far discutere. Messo alle spalle il lavoro in viale Brin, ora il mirino si sposta in viale Curio Dentato: scatta l’interrogazione urgente del capogruppo FI Francesco Maria Ferranti per l’assessore ai lavori pubblici Giovanni Maggi.

«STOP ALLE SOSTE ABUSIVE»

AGOSTO 2023, LO STATO DELL’ARTE – IL VIDEO IN VIALE BRIN

I posti auto

«Con una interrogazione urgente indirizzata – spiega Ferranti – all’assessore ai lavori pubblici Maggi e, in modo particolare alle direzioni urbanistica e viabilità, ho posto il tema dell’ apertura del cantiere per la realizzazione della pista ciclabile tra la stazione e Pentima che passando nell’intersezione tra viale Brin e viale Curio Dentato, oltre a sottrarre diversi posti auto, arrecherà disagi e congestioni del traffico. Ritengo necessario che anche la realizzazione di piste ciclabili sicuramente utili a diminuire l’impatto ambientale del traffico sia però compatibile con le esigenze viarie del traffico e non arrechi penalizzazioni alle attività commerciali sottraendo posti auto e non crei disagi alla circolazione viaria andando a restringere eccessivamente delle importanti arterie stradali, come in questo caso. Chiedo all’assessore – conclude – di valutare la possibilità di fermare questo cantiere o di apporre modifiche al fine di evitare si ripetano situazioni simili alla rotatoria di via Eroi dell‘Aria ove procedendo con eccessiva fretta e senza la dovuta cautela si è reso necessario a distanza di solo un anno ripristinare il funzionamento presistente della rotonda».