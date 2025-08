La manutenzione del verde lungo la nuova ciclabile Rivo-Bramante e la segnaletica problematica per i frequentatori. Diversi i cittadini che, nelle ultime ore, stanno evidenziando la questione.

Bene, cosa è successo? «Il tragitto è interrotto a metà senza preavviso e in questo modo si fa perdere tempo alle persone», l’input di un cittadino. «Ben venga la manutenzione del verde, ma così no. Mettere un cartello all’inizio della ciclabile a Borgo Rivo e in via del Sersimone non costa nulla». In azione per le sistemazioni in sviluppo c’è il Consorzio di bonifica Tevere-Nera.