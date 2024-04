Terni, ciclopedonale Staino-cascata: si fanno avanti in 5 per l’appalto da 4,3 milioni

di S.F.

Tredici operatori economici invitati e cinque risposte. Questo l’esito della prima fase della procedura negoziata avviata dal Consorzio di bonifica Tevere-Nera per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’atteso percorso ciclopedonale di collegamento – il quadro economico del I lotto vale 6 milioni di euro – tra vocabolo Staino e ponte del Toro. Ora inizierà la valutazione e con un atto a firma del direttore Carla Pagliari è stata nominata la commissione giudicatrice: tutto in mano al trio composto dal presidente Cristian Buconi (ingegnere in forza al Consorzio), il funzionario tecnico del Comune di Terni Federico Nannurelli e l’ingegnere Leonardo Naldini, funzionario della Regione Umbria. L’importo a base di gara è da 4,3 milioni di euro e il criterio di aggiudicazione sarà l’offerta economicamente più vantaggiosa sul miglior rapporto qualità/prezzo. In un secondo sarà completato il tracciato per giungere fino alla cascata delle Marmore.