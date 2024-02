Terni, ciclopedonale Staino-cascata: via alla gara d’appalto. Base d’asta da 3,4 milioni

Importo a base d’asta da 3,4 milioni di euro e quadro economico generale da 4,3 milioni. Si parte per la gara d’appalto integrato legata alla realizzazione del percorso ciclopedonale tra vocabolo Staino e la cascata delle Marmore: si tratta del I lotto che arriverà fino a Ponte del Toro, poi in un secondo momento ci sarà la realizzazione del II step. In ballo c’è la progettazione esecutiva delle opere, la bonifica da ordigni bellici delle aree interessate e l’esecuzione. Scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 1° aprile 2024. Sotto alcune immagini della zona interessata ed il percorso completo.

I RENDERING E L’ACCORDO. GLI ESPROPRI VALGONO QUASI 400 MILA EURO

L’ACCORDO DI PROGRAMMA: FIRMANO NALDINI, BANDECCHI E MANNI

NOVEMBRE 2023, PARTE L’ITER PER L’APPALTO INTEGRATO

AGOSTO 2023, IL COSTO SALE A 6 MILIONI DI EURO