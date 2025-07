di S.F.

Cimiteri di Terni e cappelle di famiglie, novità in arrivo. Palazzo Spada ha dato l’ok ad un atto di indirizzo per, in sostanza, individuare nuove aree per lotti da destinare alla costruzione di cappelle di famiglia.

Sono in tutto 6 le zone individuate, per un totale di 10 lotti da concedere in diritto di superficie per 75 anni. Perché questa mossa? «Risultano pervenute numerose richieste, anche informali, all’ufficio cimiteriale del piazzale Caduti di Montelungo, da parte di cittadini interessati alla realizzazione di cappelle di famiglia nei cimiteri comunali urbani e suburbani». Bando in arrivo.

Check e via libera per il cimitero di Terni (2 lotti da 2,80×2,70), Piediluco (1 lotto), Papigno (3 lotti di diversa grandezza) e Cesi (4 lotti in tutto). Per l’ente si tratta di un’iniziativa che rientra nell’ambito «delle politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio cimiteriale, sostenendo, al contempo, attività edilizie private con possibili ricadute economiche positive sul territorio». Firmano l’assessore Marco Iapadre e il dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli.