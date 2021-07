Terni, cimitero Rocca San Zenone: «Perché è in questo stato?»

I problemi nei cimiteri comunali di Terni, in particolar i periferici. Al netto dei lavori di manutenzione già fatti e quelli che seguiranno. Questa volta la segnalazione a umbriaOn giunge da chi, per portare fiori sulla tomba del proprio caro, è entrato di recente in quello di Rocca San Zenone: «Quasi da film horror», racconta Roberta, perplessa da ciò che ha potuto vedere in particolar modo nella parte alta della struttura. «Sembra che sia in stato di abbandono e non credevo di trovare un contesto del genere. C’è anche il rischio che cada qualche pezzo di muro e c’è erba alta anche sulla stradina principale», sottolinea. In effetti in alcuni punti del cimitero la situazione non è delle migliori.

