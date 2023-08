Terni: cinghiale investito e ucciso in zona Piediluco

Incidente stradale lunedì mattina, poco dopo le ore 9, lungo la strada provinciale 79 a Mezzelvetta, poco oltre il bivio per la stazione di Piediluco in direzione del borgo lacustre. Un’autovettura ha infatti investito e ucciso un cinghiale spuntato improvvisamente in mezzo alla carreggiata. Illeso il conducente, con il veicolo che ha riportato danni non gravi. Sul posto, per i rilievi e il necessario supporto, sono intervenuti gli agenti della competente sezione territoriale della polizia Locale di Terni.

