Terni, cinque arresti per usura anche ai danni di imprenditori

Servizio completo nel corso della giornata

Nelle prime ore di mercoledì la squadra Mobile della questura di Terni ed il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Terni hanno dato esecuzione a cinque misure di custodia cautelare – l’operazione è stata ribattezzata ‘Hirudo’ – nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili del reato di usura, nonché ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente per circa 600 mila euro operato su beni mobili ed immobili riconducibili agli stessi soggetti.

Due in carcere, tre ai domiciliari

Tre degli arrestati, tra i quali figura una donna 65enne, sono residenti a Terni, mentre gli altri due, fratelli di 55 e 56 anni, sono residenti a Roma. Due dei cinque arrestati sono stati tradotti in carcere, rispettivamente tra Roma e Terni, mentre i rimanenti sono stati posti agli arresti domiciliari. «L’intensa e prolungata attività investigativa coordinata dalla procura della Repubblica di Terni e culminata nel provvedimento emesso dal gip di Terni – spiega una nota della questura -, ha visto le due forze di polizia mettere a sistema le specifiche peculiarità operative per realizzare un’azione sinergica ed incisiva».

Usura e spaccio tra Terni e Roma

L’indagine ha preso le mosse da un altro procedimento penale che lo scorso 10 febbraio, sempre per mano della squadra Mobile, aveva visto l’arresto, per i reati di usura e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, di un 49enne originario di Roma ma residente a Terni (R.V. le sue iniziali). Un arresto seguito il 12 febbraio da quello di un 31enne ternano (C.F.) finito in carcere, sempre per usura, su ordine del gip. I due soggetti citati, sono tra i destinatari delle misure cautelari eseguite mercoledì mattina, con il 49enne indagato anche per spaccio di droga. «Nel prosieguo delle indagini, sulla base delle risultanze emerse dalle attività tecniche, dalle escussioni testimoniali e dalla puntuale ricostruzione delle posizioni economiche e patrimoniali degli indagati – osservano gli inquirenti -, è stato delineato un circostanziato quadro indiziario a comprova dell’illecita attività usuraria posta in essere dal sodalizio criminale tra la provincia di Terni e la capitale».

L’usura in ‘conto capitale’

«L’approccio operativo adottato dagli investigatori – spiega la nota diffusa dalla questura -, in un perfetto connubio tra tecniche di polizia giudiziaria e sapiente utilizzo degli strumenti di analisi economico finanziaria, tra cui mirati accertamenti bancari e l’approfondimento di segnalazioni di operazioni sospette, ha permesso di disvelare un vorticoso flusso di denaro, complessivamente pari a circa 1,6 milioni di euro, che non ha trovato alcuna ragionevole giustificazione se rapportato ai profili economico-reddituali degli indagati. Il meccanismo di usura accertato imponeva, anche attraverso il ricorso a minacce ed intimidazioni, il pagamento settimanale-mensile di una quota di interessi fissa oscillante tra il 10% ed il 20 % del capitale prestato, sino a quando le vittime non avessero restituito, in un’unica soluzione, anche l’intero ammontare del prestito elargito (cosiddetta ‘usura conto capitale’) con il rischio, quindi, di non porre mai fine al soffocante rapporto di soggezione con i loro aguzzini».

La restituzione del prestito

«Le indagini esperite hanno consentito di accertare, con assoluta puntualità, che tra versamenti in contanti, ricariche di carte prepagate, bonifici e versamenti di assegni bancari, le vittime, tra le quali figurano anche imprenditori locali, hanno visto ‘lievitare’ la pretesa restitutoria del prestito iniziale di diverse decine di migliaia di euro con l’applicazione di interessi usurari calcolati in oltre il 60% del capitale sull’intero periodo, superando di gran lunga la soglia stabilita dal Dipartimento del Tesoro fissata nel 16%».