Terni: «’Circondati’ dai topi in via Farini. Paura e ribrezzo»

«Siamo invasi dai topi ed è uno schifo senza fine». Non usano mezzi termini in via Farini, a Terni, per descrivere la situazione della zona, in particolare quella adiacente l’ex hotel Allegretti, struttura abbandonata ed in vendita.

Paura e ribrezzo

«L’altra sera in sette minuti ne abbiamo contati diciotto – racconta una signora -. Eravamo andati semplicemente a gettare l’immondizia e ci siamo ritrovati circondati. Sono grossi come gatti, tanti, sbucano da ogni parte. Si annidano nei contenitori dei rifiuti ma la loro ‘casa’ è tutta l’area fatiscente a ridosso dell’ex Allegretti. Ormai vagano in totale libertà, non hanno paura dell’uomo e ce li siamo ritrovati nei garage dove abbiamo i posti auto, ma anche sugli alberi».

«Non sappiamo come fare»

La situazione è stata segnalata al Comune, alla Usl Umbria 2, ad Asm – che ha sostituito i contenitori -, persino ai carabinieri. «Non sappiamo più come fare. Pulire il verde spetta ai proprietari delle aree ma qui, al di là di quali siano le procedure, c’è un grave rischio per la sanità pubblica. Prima o poi ci salteranno addosso per quanti sono. Sinceramente non se ne può più. Ogni volta ce vado a gettare l’immondizia – conclude la residente – ‘batto’ con un bastone di ferro i contenitori dei rifiuti, per far uscire i topi da lì. Sinceramente è una situazione pesante».