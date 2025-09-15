Importante traguardo per la Cives in Umbria e a Terni: l’associszione di infermieri volontari, operativi nell’ambito delle emergenze sanitarie e non solo, festeggia il 15 settembre due anni di vita. Presieduta a Terni da Emanuela Roncella, Cives svolge attività di protezione civile e assistenza sanitaria sul territorio, sia programmate che di emergenza.

Numerose le collaborazioni attivate anche a Terni, dai presìdi allo stadio ‘Liberati’ in occasione delle partite, ai servizi per eventi, come il prossimo concerto – sabato 20 settembre – di Francesco Renga al palaTerni. «E in questo senso – dice la presidente Roccella – ringraziamo ancora una volta gli organizzatori, ‘Tributo d’Autore’, per la fiducia accordataci».

Per celebrare i due anni di vita, Cives ha organizzato il prossimo 3 ottobre un importante evento di formazione sanitaria che accoglierà, fra i relatori, ospiti di primo livello. Si parlerà – dalle ore 8 presso la biblioteca di Arpa Umbria (di seguito la locandina dell’evento) – del ruolo dell’infermiere di protezione civile nel contesto di emergenza-urgenza.

IMMAGINI