Terni, cluster Covid alla primaria ‘Fatati’: screening a tappeto

Tamponi a tappeto alla scuola primaria ‘Fatati’ – plesso di Campomaggiore – a Terni. Il cluster emerso in questi giorni riguarda una ventina di alunni di una classe quarta – anno di nascita 2012 – con pochissimi compagni di classe risultati, al momento, negativi. La vicenda, seguita direttamente dalla direzione scolastica, è finita all’attenzione del Servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 che, oltre agli isolamenti, ha disposto test molecolari per tutte le classi prossime a quella interessata dal cluster, tanto da organizzare una seduta straordinaria di tamponi nella giornata di lunedì. Seduta che è proseguita fino alla prima serata e che ha interessato diverse decine di persone. In ragione dell’età, gli studenti non sono vaccinati.

