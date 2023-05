Terni: cocaina in cambio anche di telefoni e preziosi. Condannato 31enne

Due anni e quattro mesi di reclusione per spaccio di droga: è la pena stabilita ieri dal tribunale di Terni – gip Chiara Mastracchio – con le modalità del rito abbreviato, nei confronti di un 31enne di origini dominicane residente a Terni, in zona via Piemonte. L’uomo era stato arrestato a seguito delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Terni che avevano documentato numerose cessioni di cocaina ad alcuni clienti, per lo più ternani. Fatti andati avanti fra il 2021 e l’inizio del 2022, con gli acquirenti pronti a pagare le dosi non solo in contanti, ma anche consegnando cellulari, preziosi e altri beni. Segno di una dipendenza dalle sostanze giunta ad uno stadio piuttosto avanzato. In aula l’accusa ha chiesto una condanna a tre anni e sei mesi ed il tribunale ha inteso derubricare la contestazione originaria, qualificando ‘di lieve entità’ lo spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non ha misure applicate e il suo legale difensore, l’avvocato Francesco Mattiangeli, si dice «moderatamente soddisfatto dell’esito del processo». Se la sentenza verrà impugnata o meno in appello, dipenderà dalle motivazioni e dalle relative valutazioni della difesa.

