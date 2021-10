‘Terni col cuore’: «Quasi mezzo milione di euro per la città»

di Fra.Tor.

È passato più o meno un anno e mezzo da quando è stata fondata l’associazione ‘Terni col cuore’, fortemente voluta dal presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi, a sostegno delle famiglie in difficoltà del territorio ternano. È stata, infatti, fondata il 24 aprile 2020 e vede impegnati Ternana Calcio – nelle persone di Mattia Stante, Tommaso Moroni, Costanza Farroni, Fabio Moscatelli, Agnese Passoni e Lorenzo Modestino -, tifosi rossoverdi, Croce Rossa e Comune di Terni. Da allora, suddivisi in diversi progetti e impegni, sono stati erogati 444.453,63 euro.

«Molto fatto, ma molto ancora vogliamo fare»

Giovedì mattina,il vicepresidente della Ternana Calcio e presidente di ‘Terni col cuore’, Paolo Tagliavento, ha tracciato un bilancio delle attività. «Mi preme prima di tutto sottolineare – ha esordito Tagliavento – che la straordinarietà di questa associazione non sta tanto negli aiuti singoli, ma nella continuità degli interventi voluti dal presidente Bandecchi. Lo dimostra il fatto che ne sia rimasta colpita anche la Covisoc, la Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche. Molte le cose che sono state fatte, ma molte ancora ce ne sono da fare e, fino a che in questa società ci saremo il presidente ed io, proseguiremo. Mi vanto di rappresentare una società di calcio che non è solo calcio, ma è attiva nel sociale e nella progettualità».

‘Il buono rossoverde’ e ‘Viviilparco’

Da maggio 2020, ogni mese, in collaborazione con Comune di Terni, Croce Rossa e Ternipan, ‘Terni col cuore’ dona a famiglie in difficoltà economica, buoni pasto e buste di prodotti da forno e pane fresco. Da settembre 2020, ogni mese, in collaborazione con il Comune di Terni, l’associazione finanzia l’assunzione di due addetti per l’apertura, la chiusura e la bonifica di sette parchi cittadini.

Ospedale e spese mediche

A maggio 2020 ‘Terni con cuore’ ha effettuato una donazione all’associazione ‘Il sogno di Rebecca’, la ragazza ternana affetta sin dall’età prenatale da una rara forma tumorale. A settembre 2020 l’associazione ha acquistato una lampada a luce fredda, un rianimatore pediatrico neonatale ed un tavolo di Mayo da donare al reparto di pediatria dell’ospedale di Terni. Più o meno mensilmente l’associazione sostiene Michela, una bambina affetta da sindrome dello spettro autistico nell’acquisto di un farmaco. Inoltre, ‘Terni col cuore’ a contribuito all’acquisto di farmaci per Leo, un bambino ternano affetto da encefalopatia ipossico ischemica.

Il Natale e le vacanze estive

Molte le iniziative realizzate nel periodo natalizio, come ‘Il buono rossoverde’, le ‘Strenne natalizie alimentari’, i buoni giocattoli, i regali alle case famiglia, e ‘La Befana con cuore’. A giugno, invece, è stato organizzato il progetto ‘Al mare col cuore’, una vacanza di una settimana in un villaggio turistico a Manfredonia per 51 bambini e ragazzi appartenenti a nuclei familiari in difficoltà economica.

I progetti in corso

Oltre alle cose fatte, ha evidenziato in conclusione Tagliavento, «molte sono ancora in corso e molte altre ce ne sono ancora da fare. Siamo in attesa dell’ok del Comune di Terni per un nostro intervento nel progetto di ripristino del campetto di Cospea, promosso dall’associazione ‘Gli angeli di Cospea’. È ancora aperto il bando, in collaborazione con il Coni, rivolto a tutte le famiglie della provincia di Terni che non hanno la possibilità di iscrivere e pagare le rette mensili ai figli che vogliono praticare un qualunque tipo di sport. Inoltre abbiamo già contribuito e lo faremo ancora a tutte le spese mediche, di viaggio e di soggiorno che dovrà affrontare Luca Pisu un 33enne ternano che lotta contro il cancro».