Terni, Collescipoli: c’è ‘Art Rider’ per scoprire le gemme del borgo

Una passeggiata alla scoperta di uno dei borghi più belli del Ternano, Collescipoli. Ad organizzarla – c’è il sostegno della fondazione Carit – per approfondire e ammirare le gemme della frazione di Terni è la CoopSociale Alis per sabato 16 dicembre: in arrivo c’è l’iniziativa ‘Collescipoli art rider’ con partenza prevista alle 10.30 al cimitero per la visita alla chiesa di Santo Stefano e conclusione del tour in circa due ore. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune e coinvolge anche la parrocchia Santa Maria Maggiore San Nicolò, il centro sociale/culturale e la pro loco. La prenotazione è obbligatoria al 345 6983825 solo attraverso Whatsapp.

Condividi questo articolo su