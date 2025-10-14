di S.F.

Due nuovi debiti fuori bilancio da riconoscere per il Comune di Terni legati a vicende note. Sono pronte le proposte per il consiglio dopo che il Tar dell’Umbria ha condannato palazzo Spada al pagamento delle spese su due partite: Collescipoli e Piedimonte.

LO SCONTRO PER STRADA DI PIEDIMONTE, IL TAR DI MEZZO

La prima vale un esborso per l’ente da 4.518 euro ed è il debito fuori bilancio che si è sviluppato per la questione degli abusi edilizi in strada di Piedimonte. «Tale procedimento giuridico non è stato inserito all’interno ‘del fondo rischi’ e pertanto, ai fini della copertura finanziaria, vi è la necessità di apportare una specifica variazione al vigente bilancio di previsione 2025-2027 ed al Peg», viene specificato nel documento.

LO SCONTRO PER PADEL A COLLESCIPOLI E LA SENTENZA DEL TAR

Discorso diverso per il secondo debito fuori bilancio da riconoscere. In questo caso riguarda la bagarre tra il Collescipoli Sporting Club e il Comune di Terni per il padel nella frazione ternana: il Comune riconosce una cifra di 2.444 euro in seguito alla sentenza del Tar che ha condannato l’ente al pagamento. Su questo fronte è pendente l’appello del Comune in Consiglio di Stato: «Nelle more del giudizio in corso, il Comune deve dare esecuzione alla sentenza del Tar Umbria in quanto produttiva di effetti». Per entrambi gli iter l’assessore proponente è Riccardo Corridore ed il responsabile dei procedimenti è il dirigente all’edilizia privata Claudio Bedini.