Terni, Collescipoli: tornano le carrette

Preparativi in corso a livello amministrativo e tecnico per il ritorno a Collescipoli di uno degli eventi più curiosi che coinvolge la frazione di Terni. Nel primo weekend di giugno – sabato 3 e domenica 4, ci sarà il nuovo sindaco per quelle date – tornano le carrette con la prima prova della ‘Coppa Italia speed down’, valida anche come appuntamento per il ‘Trofeo dalle alpi agli appennini’ e trofeo provinciale Csi. La partenza sarà dall’incrocio di corso dei Garibaldini con piazza Risorgimento, poi giù per viale Granati, strada di Morgnano e arrivo in via del Convento con lunghezza totale di 1,3 chilometri e pendenza media del 9%. Le premiazioni saranno nei giardini dell’ex monastero di Santa Cecilia, concesso dal Comune all’Asd Team Carrette Narni con uno specifico atto della dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci.

