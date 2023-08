Terni, Collestatte: «La politica per una volta si metta da parte»

Una sorta di appello alla politica. È quello che arriva ad umbriaOn da un cittadino di Collestatte, speranzoso di poter vedere il proprio borgo in condizioni più dignitose.

«COLLESTATTE ABBANDONATO. PERCHÉ?»

«Lasci spazio a chi si impegna»

La premessa è chiara: «A Collestatte la politica, di ogni colore, continua a fare danni su danni». Poi si entra nel dettaglio: «Il paese è abbandonato da tanti anni, tra la solita incuria e i lavori abbandonati come il cementificio dei campetti e il palazzo del comune. I cittadini stanno provando a far rinascere la pro loco. I partiti pero ricominciano da capo. I politici cercano di intrufolarsi nuovamente in una associazione che dovrebbe basarsi sulla buona volontà dei cittadini normali, sul civismo. Addiritura siamo arrivati all’assurdo che il sindaco ha incaricato i coordinatori politici da lui nominati, bravissimi ragazzi per carità, di rifondare la nuova pro loco di Collestatte. Anche il coordinatore di Torreorsina paese che si è fatta la pro loco per conto suo anni fa in maniera molto discutibile contro Collestatte, si occupa di quella di Collestatte. Spero – l’sos – che per una volta la politica abbi la decenza di mettersi da parte, sia quella vecchia che quella che si dice nuova, e lasci spazio a chi si impegna per il paese da anni, soprattutto per i giovani penalizzati dalle scelte del passato e dalle prepotenze del presente».