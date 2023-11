Terni, Collestatte: «Usare ribassi Pnrr per completare gli impianti sportivi»

Una cifra di 390 mila euro per completare l’impianto sportivo di Collestatte Piano in via Valenti nell’ambito del progetto Vivi Bene Valnerina. A chiederlo con un atto di indirizzo sono i consiglieri comunali del Pd e di Innovare per Terni: c’è la richiesta al sindaco Stefano Bandecchi e alla giunta di «utilizzare i fondi del ribasso d’asta del Pnrr (per riqualificazione playground periferie)».

La visione

«Il completamento – scrivono Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti e Pierluigi Spinelli del Pd, più Josè Kenny di Innovare per Terni – dell’impianto sportivo era presente nel nostro programma elettorale, ed abbiamo constatato in queste settimane che anche l’attuale amministrazione lo sta sostenendo. Siamo disponibili a far firmare l’atto anche agli gruppi di minoranza, ed anche a quello di maggioranza, affinché questo obiettivo sia da tutti perseguito in maniera condivisa, e si passi dalle parole ai fatti concreti. Tali fondi sono infatti certi e già disponibili in bilancio, per cui auspichiamo una approvazione rapida dell’atto e la partenza dei lavori già nel 2024. Allo stesso tempo chiediamo di stanziare una voce di 250 mila euro, con fondi da prendere dal futuro bilancio 2024, per terminare i lavori anche dell’impianto sportivo di Collestatte Paese, in strada Fonte S. Maria, ripristinando la somma che era stata cancellata due anni fa per fare altre opere, tra le quali la canalina di scolo della fontana di piazza Tacito».