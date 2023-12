Terni: colpisce cartello stradale e poi se ne va. Mezzo intercettato grazie a una testimone

Ha colpito il segnale stradale dell’attraversamento pedonale, piegandolo pericolosamente, e poi se n’è andato come nulla fosse. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio in via dell’Annunziata, a due passi da via Roma e dall’ingresso del parco della Passeggiata, a Terni. Sfortunatamente per il conducente del veicolo – un piccolo bus privato, adibito al trasporto di persone e giunto da fuori città – una testimone attenta e ‘sul pezzo’, si è appuntata la targa del veicolo e le scritte presenti sui lati. Dati poi giunti all’attenzione della polizia Locale di Terni che è riuscita ad intercettare il bus in viale dello Stadio. Seguiranno tutte le procedure di legge per il risarcimento del danno.

