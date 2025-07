Disavventura per un giovanissimo, un ragazzo di 11 anni di età, nel pomeriggio di martedì 1° luglio – intorno alle ore 16.30 – presso il bar della stazione ferroviaria di Terni. Mentre era in compagnia della madre, il giovane è stato colpito da una delle lampade al neon, assicurata con dei cavi di acciaio e staccatasi dal soffitto. L’11enne è stato soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale, dove è stato dimesso il giorno successivo. Fortunatamente, non avrebbe riportato conseguenze gravi nell’accaduto. Sul posto, per i rilievi di prassi, anche i carabinieri della Compagnia di Terni.