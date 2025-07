Un furto di alcolici e superalcolici per svariate centinaia di euro – si parla di un valore anche superiore ai 2 mila euro – avvenuto con tutta probabilità nella notte fra domenica e lunedì. ‘Colpito’ un magazzino adiacente il teatro ‘Secci’ e il parcheggio della Coop di via Gramsci, a Terni, utilizzato anche per stipare le bevande del Baravai (parco della Passeggiata). Ignoti si sono introdotti negli spazi, dopo aver forzato un accesso, e hanno fatto sparire l’importante bottino. Le indagini sull’accaduto sono condotte dalla polizia di Stato.

Si tratta – si apprende – del terzo furto nell’arco di un mese e mezzo che riguarda il polo culturale del Caos, fra museo (pochi spiccioli), Baravai (bevande) e quest’ultimo presso il magazzino posto fra Coop e teatro Secci. «Servono più controlli – dice Chiara Ronchini, responsabile del museo Caos -. Scontiamo una carenza di sicurezza in un luogo frequentato anche da famiglie, bambini, turisti. Dovrebbe essere ‘un’oasi felice’ – prosegue – ma così non è». Fra gli elementi che contribuiscono a rendere il quadro preoccupante, la costante frequentazione di questi spazi – anche di giorno – da parte di soggetti tossicodipendenti. Anche lunedì, un giovane barcollante di fronte al teatro. «Il problema, per Terni e il suo principale polo culturale, è anche di immagine».