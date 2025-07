Due anni e quattro mesi di reclusione: questa la pena a cui un 42enne di nazionalità romena, residente a Terni, è stato condannato lunedì dal gip di Terni, Chiara Mastracchio, per lesioni personali gravi e porto di armi/oggetti atti ad offendere. I fatti risalgono alla tarda serata di venerdì 6 dicembre 2024, teatro gli spazi fra Porta Sant’Angelo e largo Ezio Ottaviani, dove l’uomo aveva accoltellato, ferendolo gravemente, un 29enne originario della Tunisia.

Il giovane, soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale, aveva riportato lesioni poi giudicate guaribili, complessivamente, in 45 giorni ed era stato sottoposto – nell’ambito del ricovero nel reparto di rianimazione del ‘Santa Maria’ – a due interventi chirurgici che gli avevano salvato la vita. Ad arrestare il 42enne, qualche giorno dopo il fatto di sangue, erano stati gli agenti della squadra Mobile di Terni a seguito delle indagini scattate nell’immediatezza.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, l’aggressione era avvenuta nel contesto di una lite scoppiata per motivi del tutto futili fra il cittadino romeno e tre uomini, fra cui il 28enne poi colpito al torace con un coltello. Il soggetto, che stava transitando in sella ad una bicicletta, probablmente li aveva urtati, dando il là all’alterco che dalle parole era presto passato ai fatti. Risalita all’identità del 42enne, la squadra Mobile lo aveva raggiunto presso la sua abitazione alla prima periferia di Terni e quindi arrestato. Gli altri tre – fra cui un cittadino italiano ed uno originario della Guinea – erano stati denunciati invece per rissa: denuncia successivamente archiviata dal pm a seguito dell’analisi delle immagini delle telecamere disponibili.

In aula il pm Raffaele Pesiri ha chiesto una condanna a tre anni di reclusione. Di poco inferiore la pena stabilita dal tribunale, che ha anche condannato l’uomo a versare una provvisionale di 10 mila euro alla vittima dell’accoltellamento, parte civile attraverso l’avvocato Flavia Miliacca. Per l’imputato, tuttora ristretto nel carcere di vocabolo Sabbione e difeso dall’avvocato Ilaria Iannucci, la prospettiva ora è quella del giudizio d’appello.

ARTICOLI CORRELATI