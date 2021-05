Terni, coltiva ‘erba’ in casa a Città Giardino: denunciato 44enne

Ad ‘attrarli’ sarebbe stato il forte odore proveniente dall’appartamento. Per questo venerdì mattina gli agenti della squadra Volante di Terni hanno bussato alla porta dell’abitazione, in zona Città Giardino. Inizialmente il proprietario ha tentennato, poi si è deciso ad aprire alla polizia. In casa c’era una vera e propria serra per la coltivazione della marijuana. «In un armadio termico, attrezzato con lampada riscaldante, igrometro ed idonei fertilizzanti – spiega la questura di Terni in una nota – sono stati trovate quattro piante di marijuana in vaso già alte circa 80 centimetri e, appesi alla parte superiore dell’armadio, numerosi rami di tali piante messi ad essiccare per un totale di circa 210 grammi di marijuana. Venivano rivenuti anche semi, bustine in nylon, una bilancia di precisione e quant’altro utile per il confezionamento». L’uomo, un 44enne ternano incensurato, è stato denunciato a piede libero per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. La serra, l’attrezzatura e la sostanza vegetale rinvenuta sono state sottoposte a sequestro.

