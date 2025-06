Via Visciotti, lo stretto passaggio di collegamento tra via Cavour e piazza San Giovanni Decollato, di nuovo pulita. Mercoledì mattina, a pochi giorni dalla segnalazione giunta a umbriaON, l’area è stata sistemata dopo gli interventi della polizia Locale prima e di Asm poi.

I rifiuti ‘semplici’ erano già stati rimossi martedì, dopodiché sono scattati i controlli per ciò che concerne il frigorifero industriale – con all’interno materiale che stava percolando – e ciò che restava. La polizia Locale si è di nuovo attivata per i controlli del caso, dopodiché c’è stato l’input per Asm a rimuovere il materiale. Con tanto di individuazione del responsabile del posizionamento.

Da via Capponi, prendendo spunto da questo intervento, ricordano inoltre che Asm è «un’azienda che con il proprio volontariato ha recentemente contribuito alla pulizia delle rive del Nera e che non trascura la propria mission e l’attenzione per il territorio nel quale opera quotidianamente con professionalità e competenza».