Terni Comics sabato 6 e domenica 7 settembre, scatta l’ordinanza del sindaco Stefano Bandecchi per decoro, vivibilità e sicurezza urbana.

L’ORDINANZA PER IL TERNI COMICS

Motivo? «Considerato che, al fine di prevenire i principali problemi dovuti alla massiccia presenza di persone al di fuori dei locali, nelle immediate vicinanze degli stessi, in altri spazi pubblici o aperti al pubblico, luoghi in cui più si evidenzia la problematica relativa alla presenza di vetro derivante dal consumo sul posto delle bevande, si rende necessario adottare uno specifico provvedimento relativo al divieto di asporto di bevande in vetro». Riguarda l’area tra il fiume Nera, via Prati (ponte Allende) viale dello Stadio, viale Borzacchini, piazzale

Caduti di Monte Lungo e Strada Madonna del Monumento.

Per il Comune si rende dunque «indispensabile tutelare la pubblica incolumità oltre che prevenire e

contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere o rendere pericoloso l’accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico e ciò tanto più in coincidenza con l’evento in questione». Viene richiamata la richiesta della questura del 2 settembre. Il divieto vale dalle 15 alle 3 del giorno successivo. L’atto è trasmesso a questura, comando provinciale dell’Arma, guardia di finanza, corpo forestale, polizia Locale di Comune e Provincia.