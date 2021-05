Terni, commerciante aggredito in centro: preso il responsabile

È stato individuato, fermato e denunciato a piede libero il soggetto che lo scorso 14 maggio aveva aggredto un commerciante in largo Antonio da Sangallo, a Terni, portandosi via una bibita dal distributore automatico ‘Gnam Gnam & Glu Glu’. Una pattuglia della squadra Volante, giovedì scorso, lo ha visto passeggiare tranquillamente in centro e lo ha riconosciuto grazie anche alle immagini delle telecamere acquisite dopo il fatto.

Tentata rapina e lesioni

«Nell’occasione – spiega la questura -, l’uomo aveva aggredito il dipendente della ditta mentre stava rifornendo gli espositori delle macchine ed aveva tentato di strappargli l’orologio. Non riuscendovi, lo aveva colpito con un pugno ed era fuggito». Si tratta di un 30enne romano, senza fissa dimora, tossicodipendente e pregiudicato. È stato denunciato per tentata rapina e lesioni personali. Per lui è scattato anche il foglio di via obbligatorio da Terni per tre anni.