Terni, commercio: c’è chi può festeggiare i 60 anni di attività

di S.F.

Tanti stop – l’ultima istanza di cessazione/sospensione riguarda un’attività ristorativa al civico 21 di via Giulio Cesare Beccaria – e affanno persistente per il commercio a Terni. C’è tuttavia chi, da oltre mezzo secolo, è riuscito a ‘sopravvivere’ ai vari cambiamenti e tagliare il traguardo dei 60 anni di attività: si tratta della Gioielleria Cecilia, nata nel 1964 nell’area de Le Grazie e poi trasferitasi in centro nel 2008.

Resistenza

L’attività è gestita da Roberto Sabatini e dal 2008 è in via Giulio Cesaria Beccaria. Nel corso del tempo non ha mai cambiato il nome: «È quello di mia mamma», spiega il titolare mentre mostra il contratto d’affitto originario firmato nel 1964 per il locale tra viale Trento e viale Trieste, dove tutto ha avuto origine. «Papà Remo è poi andato in pensione e sono subentrato io». Fino ad oggi, con soddisfazione. Una notizia positiva in un momento tutt’altro che brillante per il commercio in centro.