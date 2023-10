Terni e giovani: c’è chi punta sulle verdure e lancia la sua azienda a 27 anni

di S.F.

Una passione trasformata in vero e proprio lavoro. Con l’apertura di un’azienda agricola: a Terni – non l’unico in questo periodo tra i giovani – c’è chi prova a lanciare la sua prima attività puntando sulla produzione e la vendita di verdure a ‘chilometro zero’. A provare l’avventura di natura imprenditoriale nel suo territorio è un 27enne ternano, Matteo Caneponi: nelle scorse settimane la partenza a poche centinaia di metri dal centro di finitura Ast ed a ridosso della superstrada di collegamento tra la zona industriale e la E45, al confine tra il territorio ternano e narnese. Un settore che negli ultimi tempi sta attirando e non poco: «L’ho sempre fatto, mi piace e dopo la laurea a Viterbo in agraria ho deciso di attivarmi in questo modo, iniziando dalle consegne a domicilio. I miei nonni hanno avuto un’azienda agricola e ho imparato da loro». Ora tocca a lui. Tentativo lanciato.