Terni, commercio e nuove aperture: si punta su fitness e agenzie d’affari

di S.F.

Commercio, costante movimento a Terni tra nuove aperture e cessazioni. Sono diverse quelle depositata al Suape – Sportello unico per le attività produttive – del Comune negli ultimi giorni: c’è anche chi punta sulle agenzie d’affari.

Ulteriore palestra. Aperture e cessazioni

La novità più rilevante – difficile non notarla per chi è passato da quelle parti – riguarda il piano superiore del Cospea Village, dove nelle prossime settimane è previsto il debutto di una nuova palestra: si parla di Icon (nel sito ufficiale è visibile Terni come città per una delle prossime aperture), già presente in città a borgo Rivo. Vedremo. Nelle ultime ore al Suape sono spuntate due aperture in via Narni 238/A e in via delle Conce 36: in entrambi i casi si tratta di agenzie d’affari. Novità anche al civico 90 B/C/D di viale Cesare Battisti (non alimentare), via Campomicciolo 337 (alimentare) e via del Fringuello 5 (somministrazione di alimenti e bevande). Sul fronte cessazioni/sospensioni risultano quelle in via degli Artigiani (una media struttura per il non alimentare), viale Battisti 141/A (alimentare), via Annio Floriano 19 (non alimentare, chiuso in realtà da tempo) e via del Rivo 293 (non alimentare).