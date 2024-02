Terni, commercio: le attività puntano sullo ‘sbaracco di fine inverno’

«Creare una occasione di shopping e comunicare un’immagine coordinata delle promozioni delle diverse imprese, che avvantaggi sia i clienti che possono beneficiare di sconti dedicati sia i commercianti impegnati a organizzare la stagione estiva ormai imminente». Questo il senso dell’iniziativa denominata ‘‘Lo sbaracco di fine inverno’, ideata da Confartigianato e che al momento vede l’adesione di oltre 35 attività del centro di Terni: ci sarà da sabato 24 febbraio fino a lunedì 4 marzo. Ad esporsi è Daniela Tedeschi, numero uno del gruppo commercio di Confartigianato: «In un periodo caratterizzato da inflazione significativa e non facile per la rete del commercio e dell’artigianato del centro città è importante promuovere iniziative che stimolino le sinergie. In questo senso auspico che anche le politiche pubbliche possano opportunamente favorire queste collaborazioni». Interessate via Roma, corso Vecchio, via del Tribunale, via Fratini, via Castello, via Petroni, via Barberini, via Angeloni, piazza Europa, via Silvestri, via delle Portello e via I Maggio.

