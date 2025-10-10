di S.F.

Un bel po’ di novità negli ultimi giorni a Terni in ambito commerciale. Il quadro, da prassi, emerge dalle più recenti istanze depositate allo Sportello unico per le attività produttive e l’edilizia del Comune di Terni: ci sono sia nuove aperture che cessazioni..

Si parte da via I° Maggio al civico 18, in centro. Giovedì è stata depositata uno stop per ciò che riguarda Il Sipario Bistrot: andando a vedere nel dettaglio – il portale è pubblico e consultabile da tutti – si fa riferimento ad una «sospensione di un anno della licenza di somministrazione alimenti e bevande». Ovviamente la speranza è per una ripartenza futura.

Novità anche da altre aree. Come ad esempio ai civici 9/11 di viale Benedetto Brin, dove c’è la cessazione/sospensione di un esercizio di vicinato nel settore non alimentare. Poi due aperture: la prima in via Tre Venezie al civico 27 (settore alimentare), la seconda in via Benucci per un non alimentare.