Commercio e imprese a Terni, continua la sofferenza. L’aggiornamento arriva grazie al nuovo documento unico di programmazione approvato in giunta..

IL NUOVO DUP 2026-2028: MIRINO SU NUCLEARE, CER, INCENTIVI FISCALI E ANCHE GOLF

Il Comune – la fonte citata è la Camera di commercio – spiega che ad inizio 2025 risultano esserci 8.693 imprese attive: «Numero che dal 2020 si mantiene sostanzialmente stabile ma che quest’anno è leggermente diminuito (erano 8.783 nel 2023). Sono aumentate le iscrizioni 581 ma allo stesso tempo anche le cessazioni 735 generando un saldo di -154».

LE AGEVOLAZIONI TARIC PER LE EDICOLE

Il settore più in affanno continua ad essere quello commerciale, «per il quale il numero di cessazioni è stato più del doppio delle nuove iscrizioni. Sono presenti sul territorio quasi tremila imprese attive nell’ambito del commercio». Segno negativo anche per le attività manifatturiere, mentre sono in leggera ripresa le imprese di costruzioni.

IL TAGLIO CANONE PER IL SUOLO PUBBLICO: 420 MILA EURO

Breve focus anche sulle unità locali sul territorio: «Sono 11.190 e rappresentano quasi la metà delle unità locali dell’intera provincia. Il numero di unità locali, risulta leggermente in diminuzione rispetto all’anno precedente, -0,8% rispetto al 2023. In crescita alcuni settori, quali sanità ed altri servizi sociali +0,6%, Istruzione +3,2%, e anche costruzioni +1,6%». In ogni caso per le unità locali si registra una perdita del 3,4% rispetto al 2023.