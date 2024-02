Terni, commercio: via anche Sushi Umbro

di S.F.

Due anni di attività e via da Terni. Per motivi che magari si possono immaginare, vale a dire il poco ‘traffico’ di clienti e un’aspettativa delusa. Fine della storia in centro per Sushi Umbro, attivo in città da poco all’incrocio tra via Goldoni e via I Maggio: la cessazione è stata annunciata nei giorni scorsi via Facebook e ora, dopo il deposito formale di stop al Suape comunale di martedì 13 febbraio, è pronto un subentrante sempre nell’ambito della ristorazione. Si tratta del D’Istinto Cafè, il ‘vicino’. Magari avrà più fortuna, come tutti si augurano. Anche loro nell’estate 2022 si erano fatti avanti con l’amministrazione per migliorare il decoro/fruibilità dell’area e, in questo modo, aiutare il commercio. Fu parzialmente fatto. Per Sushi Umbro il focus ora resterà solo sul locale di Assisi.