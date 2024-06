Terni, commercio: via Roma perde Royal Pet dopo 7 anni. «Grazie a chi ci è stato vicino»

Non solo ‘Ai Ritti’ in via Fratini. Terni perde un’altra attività presente da anni – sette in questo caso – in una delle principali zone del centro, via Roma. Si tratta di Royal Pet che, sabato 29 giugno, chiuderà definitivamente la saracinesca. Per un motivo positivo, il pensionamento del titolare Enrico Parisi: «Ho stretto tanti bei rapporti di amicizia e di stima sia con i colleghi di via Roma che con i clienti», sottolinea. «Molto spesso sono diventati anche amici. Ringrazio chi ha volkuto essere vicino ed amico in tutti questi anni. Dispiace congedarsi, ma è giusto così essendo arrivato il momento della pensione». Svendita fino al termine del mese e poi storia che si chiuderà.

Condividi questo articolo su