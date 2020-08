Terni, compie 108 anni la più anziana della provincia

Festa grande venerdì a Melezzole, frazione di Montecchio, dove Augusta Giontella – conosciuta da tutti come Marietta – ha tagliato un traguardo da record, spegnendo la bellezza di 108 candeline. Si tratta della persona in vita più anziana della provincia di Terni.

Comunità in festa

A portare personalmente gli auguri alla signora Marietta, oltre ad un mazzo di rose rosse, è stato in mattinata anche il sindaco di Montecchio, Federico Gori. «Vispa e tenace incarna appieno lo spirito paesano che da sempre ci caratterizza. Orgoglio di tutta la comunità si colloca al 103º posto per longevità in Italia» ha commentato il sindaco. Salutato dalla ultracentenaria, emozionata per l’occasione, con una simpatica frase in dialetto. «Sindaco pòzzi sta sempre bene – gli ha detto – ma fino a 100 anni e non più, perché dopo se fiotta troppo».