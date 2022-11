Terni, si va al Tar per un compressore in via Gramsci: Comune vs attività commerciale

di S.F.

La storia è quantomeno curiosa e coinvolge una delle attività ristorative più conosciute della prima periferia di Terni. Il casus belli è un compressore carenato posizionato all’esterno dell’attività commerciale lungo via Gramsci e già questo è abbastanza particolare: si tratta della macelleria braceria Classe A che, attraverso l’avvocato Vittorio Fiasconaro di Bagheria, ha deciso di rivolgersi al Tar Umbria. Il motivo? Un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

Il curioso scontro

La società coinvolta è la Mastrocarni srl di via Gramsci 4, vale a dire dove ha i locali l’attività. Il ricorso al Tar e la richiesta di fissazione udienza è del 31 ottobre. Come è possibile che si arrivi a tanto per un compressore carenato? È posizionato a lato del palazzo che ospita l’attività commerciale. Per palazzo Spada è tutto da demolire. Da quanto si apprende è in quel punto da oltre un anno con Scia presentata al Comune nell’estate 2021. I problemi sono sorti dopo: richiesta di stop mesi dopo e, nelle scorse settimane, l’ordinanza.

Le motivazioni

All’attenzione del Tar ci sono una serie di questioni. In primis la rumorosità del compressore, quindi l’occupazione di suolo – in quel tratto c’è la servitù di pubblico passaggio – e, infine, il fatto che non sarebbe possibile attività edilizia per chi è un ‘mero’ inquilino del condominio. Dal suo punto di vista l’avvocato della società ritiene che «l’intervento del Comune sia stato tardivo, in quanto esplicato oltre un termine perentorio per disposizione di legge. E nel merito, tutte le obiezioni sollevate siano o infondate o facilmente superabili». A decidere sarà il Tribunale amministratore dell’Umbria con un’ordinanza cautelare prevista a stretto giro.