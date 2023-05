Terni: «Con due infarti e sette stent devo aspettare giugno 2024 per l’ecocolordoppler»

«Siamo il ‘terzo mondo’ della sanità, non solo italiana ma dell’Europa tutta. Chi governa la nostra regione rivendica con orgoglio i grandi risultati migliorativi della sanità umbra, ma quello che dicono non corrisponde alla realtà perché i cittadini continuano a vivere ogni giorno tra mille disagi». Un 62enne ternano, con gravi problemi di salute, si trova costretto ad attendere più di un anno per un ecocolordoppler e decide di scrivere alla Regione Umbria.

«La Regione deve darmi delle risposte»

«L’11 aprile 2023 – racconta ad umbriaOn – la dottoressa mi ha prescritto un ecocolordoppler agli arti inferiori come indagine generale sullo stato conservativo. C’è da evidenziare che ho 62 anni, due infarti pregressi, sette stent installati e sono anche un paziente diabetico. Quando mi sono rivolto al Cup per prenotare l’appuntamento, ho ricevuto l’amara sorpresa: il primo appuntamento disponibile per questo esame è per il 4 giugno 2024 all’ospedale di Terni. Sono diversi anni ormai, purtroppo, da quando ho avuto il mio primo infarto, che mi trovo costretto ad effettuare controlli, visite, esami e interventi, ma non ricordo mai di aver avuto attese così lunghe. Come ternani siamo sempre stati orgogliosi del funzionamento della sistema sanitario provinciale – spiega – ma quello che sta accadendo negli ultimi anni è scandaloso. Persone con gravi problemi di salute come me non si possono permettere di attendere più di un anno per degli esami, quindi ho scritto alla Regione Umbria, alla presidente e all’assessore alla sanità. Dovranno darmi delle risposte».