«È iniziata la bella stagione e se queste sono le premesse…». C’è una certa preoccupazione fra i residenti di borgo Rivo – il tratto iniziale che si snoda fra la rotonda di piazzale Marinai d’Jtalia e il bivio con via del Germano – per il traffico che si sta venendo a creare in prossimità di alcune attività commerciali.

«Domenica un signore doveva essere accompagnato in ospedale per un taglio alla mano. Mezz’ora ci ha messo l’auto di chi lo accompagnava, per riuscire ad uscire dal parcheggio. L’anno scorso un uomo che ha avuto un infarto, per poco non ci lascia le penne». Domenica è partita la chiamata al 112, che a sua volta l’ha ‘girata’ alla polizia Locale. «Ma non ha risposto nessuno e nessuno si è palesato».

Quali sono le problematiche in sostanza? «Con la bella stagione, le ‘piazze’ dei comdomini che si affacciano su via del Rivo, circondati da bar, gelaterie e attività commerciali, si riempono. Anche di persone che trascorrono in quegli spazi il proprio tempo libero. Ma il punto è che molti di loro parcheggiano ‘come viene’, si mettono in sosta impedendo agli altri di uscire, circolare, e lì restano per lunghi minuti, a volte anche più di un’ora».

Soluzioni? «Controlli della polizia Locale, multe, che l’amministrazione comunale, l’appello è per il sindaco Bandecchi e il vice Corridore, si faccia carico di questa situazione che è via via sempre più invivibile. Di fatto i residenti sono ‘prigionieri’ del caos e delle auto parcheggiate male, che bloccano tutto e tutti. Non è normale tutto ciò, come non è normale che a notte fonda alcuni ragazzi utilizzino le suddette piazze per le loro scorribande. Servono sicurezza, fruibilità degli spazi, serve decoro. Non la ‘cambogia’ a cui iniziamo anche quest’anno ad assistere».