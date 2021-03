Terni, con la ‘coca’ fuori dal Comune: segnalato e multato

Un ternano di 40 anni è stato segnalato in prefettura e sanzionato, giovedì mattina dai carabinieri, per ‘detenzione di droga per uso personale’ e per aver violato il divieto di spostamento in un comune diverso da quello di residenza. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato controllato e trovato con una modesta quantità di cocaina. Scontata anche la multa di 400 euro per il mancato rispetto della normativa anti Covid, in assenza di comprovate esigente che consentissero lo spostamento.

