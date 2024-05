Terni: con l’auto contro il guardrail in via Murri

Incidente stradale autonomo nel tardo pomeriggio di domenica in via Murri, a Terni. Il conducente di una Bmw – un ternano di 45 anni – ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un guardrail/parapetto antistante un’abitazione privata. Il guardrail ha fortunatamente retto all’urto ma è stato necessario procedere alla messa in sicurezza. Il 45enne non ha avuto necessità di soccorsi sanitari sul posto e spetta agli agenti della polizia Locale di Terni procedere agli accertamenti relativi alla dinamica del sinistro e alle condizioni di guida. Intervenuti per le operazioni di ripristino gli addetti di Area Sicura.

