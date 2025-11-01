Incidente stradale autonomo nella notte fra venerdì e sabato in via Campomicciolo, a Terni, all’altezza dell’ufficio postale. Un uomo di 65 anni di nazionalità italiana (N.C. le sue iniziali) ha perso il controllo del veicolo che stava conducendo – un’autovettura Opel Agila – finendo contro il muro di un’abitazione privata.

L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato nel vicino pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’. Gli accertamenti condotti dalla polizia Locale di Terni sulle condizioni di guida del 65enne avrebbero tutti dato esito negativo. La prima ipotesi è che il sinistro sia avvenuto a causa di un colpo di sonno.

Sul posto, oltre a sanitari ed agenti della Locale per rilievi e gestione della viabilità, si sono portati gli addetti Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

